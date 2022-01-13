РИАМО - 13 янв. Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево, проводившие контроль рейса Шанхай – Москва, задержали 33-летнего пассажира. В его багаже были обнаружены незадекларированные часы Patek Philippe, сообщает пресс-служба таможни.

Требования законодательства нарушил 33-летний гражданин КНР. Он прошел по «зеленому» коридору, тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Во время досмотра багажа выяснилось, что у мужчины вез швейцарские наручные часы Patek Philippe. Согласно заключению таможенного эксперта, их стоимость составляет около 1,9 млн рублей.

Действия пассажира подпадают под нарушение части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Беспошлинно ввозить воздушным транспортом в Россию можно только те товары для личного использования, стоимость которых не превышает 10 тыс. евро и весом до 50 кг. При отходе от этих требований необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлину.