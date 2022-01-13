РИАМО - 13 янв. Администрация Можайского округа приступила к работе по ликвидации потенциально опасного развлекательного комплекса в поселке Спутник, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее в ходе рейдового мероприятия инспекторы Гостехнадзора министерства установили, что в поселке готовятся к эксплуатации зимние горки высотой свыше 2 м.

«Существует Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Он запрещает эксплуатацию такого рода комплексов без регистрации в органах гостехнадзора и соответствия требованиям безопасности. В данном случае развлекательный комплекс этим требованиям не соответствует», - отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он добавил, что администрации округа было выдано предостережение о недопустимости нарушений.

В администрации муниципалитета рассказали, что опасный аттракцион будет демонтирован в течение недели. Инспекторы проверят исполнение.

Ранее по требованию Минэкологии в микрорайоне Купелинка Ленинского округа демонтировали аналогичную небезопасную горку. Возможно, ее сделали жители округа.