РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В Подольске завершили ремонт в детской поликлинике №1 на Революционном проспекте, прием пациентов возобновили в четверг, сообщает пресс-служба администрации округа.

В поликлинике ведут прием пациентов врач-эндокринолог и врачи-педиатры участков №№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, с 14 января возобновят свою работу процедурный и прививочный кабинеты. С информацией о расписании работы врачей, а также работы кабинетов можно ознакомиться на сайте поликлиники.

Прикрепление к поликлинике пациентов, проживающих на вышеуказанных врачебных участках, с четверга возможно в кабинетах №№3 и 4 поликлиники на Ревпроспекте по будням с 13:00 до 15:00, прикрепление к врачам участков 2, 3 и 4 возможно по адресу: улица Ульяновых, дом №31, на стойке регистратуры или в кабинете №9 с 13:00 до 15:00. Также можно отправить заявление о прикреплении к участку через портал госуслуг.