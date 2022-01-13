РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В Люберецком музейно-выставочном комплексе 11 января открылась выставка картин российского художника Игоря Зинченко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины».
«В экспозиции представлены работы художника, написанные им в разные годы. Выставка носит название «Душа на палитре» и продлится до начала февраля», – сказал муниципальный куратор партийного проекта Ильдар Невмятуллин.
Зинченко состоит в Международной академии современных искусств и профессиональном Союзе художников России. Также является лауреатом международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание».
Невмятуллин добавил, что целью проекта «Культура малой Родины» является обеспечение доступа к культурным ценностям для горожан.
«Чтобы познакомиться ними, не обязательно проделывать долгий путь – здесь, в Люберцах, для ценителей искусства созданы все условия», – уточнил Невмятуллин.
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