РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В Люберецком музейно-выставочном комплексе 11 января открылась выставка картин российского художника Игоря Зинченко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

«В экспозиции представлены работы художника, написанные им в разные годы. Выставка носит название «Душа на палитре» и продлится до начала февраля», – сказал муниципальный куратор партийного проекта Ильдар Невмятуллин.

Зинченко состоит в Международной академии современных искусств и профессиональном Союзе художников России. Также является лауреатом международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание».

«Стремление запечатлеть мгновения, факты или настроение присутствовало во мне с раннего детства – сколько помню себя, я рисовал. Не случайно много лет назад я открыл двери в художественную школу на окраине Керчи. Но дороги жизни были извилисты. Сперва была военная карьера, работа в разных сферах, в государственных и частных структурах. Зов искусства не давал спать спокойно. И вот, все брошено к ногам непостоянных муз. За срок, отпущенный мне Богом, буду создавать для себя и для тебя, мой зритель, работы, обращенные в вечность», – сказал Зинченко на открытии выставки.

Невмятуллин добавил, что целью проекта «Культура малой Родины» является обеспечение доступа к культурным ценностям для горожан.

«Чтобы познакомиться ними, не обязательно проделывать долгий путь – здесь, в Люберцах, для ценителей искусства созданы все условия», – уточнил Невмятуллин.