РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Коллектив ГКУ социального обслуживания Московской области «Балашихинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» выражает соболезнования родным и близким журналиста и телеведущего Михаила Зеленского в связи с его смертью, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Зеленский скоропостижно скончался 11 января во время отдыха в Доминикане. По одной версии, причиной смерти телеведущего стал инсульт, по другой версии - остановка сердца.

Михаил долгие годы являлся председателем попечительского совета благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Дар», который оказывает поддержку детям с инвалидностью и их семьям. Он был их другом, соратником, защитником интересов детей с особенностями развития.

«Коллектив Балашихинского реабилитационного центра «Росинка» скорбит вместе с родными и приносит глубочайшие соболезнования. Михаил, вы навсегда останетесь в наших сердцах!» - говорится в сообщении.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военных. Семья много раз переезжала, поэтому школу он закончил в Хабаровске. Свою карьеру начинал на «Радио Ностальжи». Потом работал на телеканале «ТВ-Центр», вел программу «Вести» и ток-шоу «Прямой эфир». В последнее время занимался проектами на телеканале «Культура».