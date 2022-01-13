РИАМО - 13 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение США наложить персональные санкции на Владимира Путина выходит за грани дозволенного, сообщает Nation News.

Ранее сенаторы из Демократической партии представили законопроект, который предусматривает наложение рестрикций на президента России в случае осложнения ситуации вокруг Украины. В Москве неоднократно подчеркивали, что сейчас западные партнеры использует украинский кризис как предлог для наращивания сил НАТО на востоке.

«Мы хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое бряцание — по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля заверил, что если американские власти решатся на санкции в отношении президента России, то со стороны Москвы сразу последует неминуемый ответ.

Америка может ввести санкции в отношении Путина — СМИ>>