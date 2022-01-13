РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Спасатели рассказали жителям Люберец о правилах безопасности во время использования дополнительных электронагревательных приборов, сообщили в ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

В зимний период увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах.

По словам начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадия Пестова, причинами возгораний часто становятся нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и неисправная проводка.

«Как только столбики термометров устремляются вниз, люди начинают отапливать жилье, используя дополнительные электронагревательные приборы. При этом не принимается во внимание то, что нагрузка на электрическую сеть существенно увеличивается, а состояние электропроводки в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Как результат – короткое замыкание и пожар», – сказал Пестов.

Чтобы предотвратить пожары, люберчанам необходимо своевременно устранять неисправности электрической сети, розеток и выключателей, не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, не оставлять без контроля топящиеся печи и включенные в сеть электроприборы, регулярно очищать дымоходы и печи от сажи и нагара.