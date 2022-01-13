РИАМО - 13 янв. В связи с прошедшими морозами жители Московского региона могут наблюдать в течении дня солнечное гало, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В условиях аномального холода и высокой влажности воздуха произошло интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе парили мельчайшие ледяные кристаллы именуемые «ледяными иглами» или «алмазной пылью». <…> Это приводило к таким оптическим явлениям, как световые столбы, ложная Луна или ложное солнце», - рассказал Тишковец.

Он напомнил, что минувшая ночь была самой морозной с начала года, в Москве столбики термометров опустились до минус 19-20 градусов, а по области - до минус 24 градусов.

Также синоптик отметил, что в европейской мифологи такие явления называют «око погоды», «солнечный волк» или «петушиный глаз».

«Все эти явления и связанные с ним ореол вокруг источников света предзнаменовали плохую погоду, а она действительно ухудшится где-то с 15:00, когда пройдет теплый атмосферный фронт североатлантического циклона Эльза», - добавил Тишковец.

К 15 часам в Москве начнется снег и порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Снежный покров в столице увеличится на 2-3 см. Температура днем повысится до минус 8-13 градусов, а ночью до 0 градусов.

14 января в регионе атмосферное давление опустится до 716 мм рт. ст., что будет ниже абсолютного рекорда для этого дня.