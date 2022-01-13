РИАМО - 13 янв. Госжилинспекция Московской области составила рейтинг округов, которые эффективнее всех боролись с сосульками в новогодние каникулы по результатам отработки заданий мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 января этого года управляющие компании округов выполнили 50 472 задания из мобильного приложения по осмотру и очистке крыш домов от снежных навесов и наледи, это 72% от поступивших. Сотрудники УК отрабатывали задачи в соответствии со штатным временным регламентом и отчитывались о работе онлайн.

17 муниципалитетов показали результаты по данной работе выше 90%, а возглавили топ Власиха, Восход, Бронницы и Серебряные Пруды. Также среди лучших Егорьевск, Люберцы, Кашира, Богородский, Краснознаменск, Пущино и Королев.

Задачи по мониторингу состояния кровель многоквартирных домов начали поступать через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» с началом снегопадов.

В предновогодние дни лучше всех данную работу проводили во Власихе, Серебряных Прудах и Королеве.

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