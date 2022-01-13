РИАМО - 13 янв. Упрощенная процедура оформления статуса многодетной семьи стала доступна на региональном портале госуслуг Подмосковья. Заполнить электронную форму заявления можно за 10 минут, документ будет принят к рассмотрению в срок, не превышающий 7 рабочих дней, сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье оформить статус многодетной семьи стало намного удобнее, мы объединили пять госуслуг для многодетных в одну комплексную», - сказала Каклюгина.

Она пояснила, что благодаря вводу новой услуги гражданам достаточно подать одно заявление, чтобы получить удостоверение многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию за коммунальные услуги, социальную карту и бесплатное питание в школьных столовых.

По словам Каклюгиной, новая онлайн-услуга полностью исключает необходимость походов в МФЦ для сверки документов, которые нужны для оформления статуса многодетной семьи.

После получения новой услуги на региональном онлайн-портале электронное удостоверение многодетной семьи будет доступно в личном кабинете пользователя, а социальную карту можно будет забрать в МФЦ.

Услуга предоставляется в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Соцпомощь».

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