РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В Домодедове за сутки выявили 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 18 478 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1556 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 655 865 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 12 640 человек. Выздоровели и выписались 604 953 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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