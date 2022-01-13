РИАМО - 13 янв. В Москве девятимесячный ребенок попал в реанимацию, отравившись марганцовкой, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на востоке столицы. Предварительно, в детскую больницу мальчика доставили 12 января. Медики диагностировали у него токсическое воздействие марганца.

По данным полиции, мать ребенка ушла в магазин и оставила малыша с сестрой. Спустя некоторое время женщина ей позвонила и рассказала, что мальчик нашел банку с марганцовкой и случайно выпил ее.

Выяснилось, что в этот момент тетя спала, потому что чувствовала себя плохо. Выяснив, что мальчик выпил марганцовку, она сразу оперативно вызвала скорую.

Врачи сделали мальчику промывание желудка, а после госпитализировали. Мать сейчас находится вместе с сыном. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.