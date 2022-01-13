РИАМО - 13 янв. Во время ограбления продюсеру сериала «Куклы» Василию Григорьеву угрожали пистолетом, а его домработниц связали, сообщает РЕН ТВ.

Придя домой, продюсер обнаружил там двоих неизвестных, одетых в камуфляжную одежду, рядом были связанные домработницы. Грабители стали угрожать Григорьеву пистолетом, повалили на пол и потребовали денег.

Продюсер показал преступникам, где хранились денежные средства. Злоумышленники похитили 130 тыс. долларов, 50 тыс. евро и трое наручных часов Hublot. Общий материальный ущерб составил около 14 млн рублей.

Правоохранители занимаются поиском грабителей.

Василий Григорьев – автор сатирического шоу «Куклы». В сериале обыгрывались злободневные темы, программа пользовалась у зрителей большим успехом в 1990-х годах.