РИАМО - 13 янв. На Гайдаровском форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил, что половина сотрудников финансовой организации перейдет на удаленный режим работы с 17 января, сообщает ТАСС.

«Мы с понедельника отправляем 50% (работников - ред.) на удаленку и все совещания переводим на виртуальные», – сказал Греф.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил членам Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 разработать меры по недопущению распространения штамма «омикрон» в России.

За минувшие сутки в РФ выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом, 25 984 человека на территории страны вылечились от инфекции. Умерли 740 человек c подтвержденным коронавирусом.

Гайдаровский форум – это международная научно-практическая конференция, которая проводится ежегодно с 2010 года. В 2022 году участники мероприятия ведут дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке РАНХиГС.

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