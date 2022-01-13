РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. По итогам конкурса ООО «Стройтрест-22» стало подрядчиком строительства нового детского сада на 350 мест в микрорайоне 12 в Красной горке Люберец, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый детский сад будет рассчитан на 14 групп. Всего он сможет принять 350 малышей. Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2023 году», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В 3-этажном здании будут расположены помещения с игровой зоной, спальней и буфетной, залы для музыкальных и физкультурных занятий, классы для развивающих занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский кабинет с процедурной, методический кабинет и другие административные и вспомогательные помещения. Также откроют помещения для хранения колясок и детских самокатов.

Общая площадь здания составит 4,8 тыс. кв. м. На территории детсада построят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурные площадки, создадут зоны отдыха и проведут благоустройство.

Открыть объект планируют в 2023 году. Строительство проводится в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.