РИАМО - 13 янв. Жители Подмосковья и Москвы разместили в соцсетях фотографии с солнечным гало, которое они наблюдали утром в четверг.

«Сегодня удалось утром заснять вот такое радужное свечение солнца, конечно, фото не передает всей красоты увиденного. Решила посмотреть в интернете, что же это такое, а называется это природное явление – гало», – написала в Instagram Вероника Носкова.

Ирина Виноградова в Instagram назвала это явление ледяной радугой, Екатерина Царева – необычным явлением, а пользователь SerJey отметил, что утро было «алмазным».

«Красиво сегодня в наших широтах. Такая вот зимняя радуга. Знаю, что это называется гало, но радуга тоже неплохо», – подписал свои снимки в Instagram Антон Белоусов.

Гало является группой атмосферных оптических явлений. Для него характерно образование вторичного свечения вокруг источника света, например, Солнца или Луны.