РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Жители подмосковной Балашихи 16 января смогут покататься на коньках на малой арене в Ледовом дворце им. Ю. Е. Ляпкина, в этот день пройдут сеансы массовых катаний, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Первый сеанс массовых катаний состоится с 17:30 до 18:30, второй сеанс - с 19:00 до 20:00.

Стоимость: 200 руб. за сеанс и 150 руб. за прокат коньков. Прокат коньков осуществляется только при предоставлении на весь сеанс оригинала документа, удостоверяющего личность. Дети до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого (билет на сопровождающего - 100 руб.).

К льготным категориям относятся: студенты, школьники, пенсионеры, многодетные семьи, участники боевых действий. Дополнительную информацию по стоимости льготного билета можно уточнить на кассе.

Загрузка: до 100 человек на один сеанс. Вход на территорию Ледового дворца строго в масках и по предоставлению QR-кода или ПЦР теста, действующего не более 3 дней.

Вход на малую арену осуществляется со стороны кафе «Шоколадница» на улице Парковой, 2.