РИАМО - 13 янв. Глава Счетной палаты РФ, бывший вице-премьер и министр финансов страны Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в сегодняшней России на 20% выше, чем был во времена СССР, сообщает ТАСС.

«В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам», – заявил Кудрин.

Он отметил, что в 2000-е годы уровень жизни в России вырос в три раза, несмотря на то, что такой результат казался недостижимым, так как восстановление уровня жизни в стране начиналось с крайне низких показателей.

По словам Кудрина, в 1990-е и 2000-е годы в России были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, позволившие установить в стране нормальную рыночную экономику.

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», – объяснил Кудрин.

Глава Счетной палаты РФ подчеркнул, что Россия несомненно является страной с нормальной рыночной экономикой. Однако в 1989 году представить такой вариант развития событий было бы сложно. По его словам, достигнутый результат – показатель большого успеха, так как глобальная трансформация страны была проведена за короткий срок.