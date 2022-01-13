РИАМО - 13 янв. Мина, которую нашли в жилом доме в Малом Власьевском переулке в центре столицы, оказалась учебным снарядом, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.

«Учебный снаряд там был сотрудниками полиции установлен. Он не взрывоопасен и не представляет опасности», - сказал собеседник.

Он добавил, что найденный предмет имеет цилиндрическую форму.

Ранее СМИ писали, что мину обнаружили в сильно захламленной квартире на втором этаже жилого дома.

В Сети появились фотографии мины, найденной в жилом доме в центре Москвы>>