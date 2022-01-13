РИАМО - 13 янв. На 34 км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили двое водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на территории городского округа Подольск. Водитель легкового авто Mitsubishi совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком MAN. В результате столкновения легковой автомобиль отбросило на левую полосу, где она врезалась в BMW.

В ДТП получили травмы водитель Mitsubishi и водитель грузовика, который в момент аварии находился вне машины. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия, обстоятельства ДТП устанавливаются.