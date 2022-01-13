РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Общественный транспорт в подмосковном Подольске в четверг работает в штатном режиме, сообщили в администрации округа.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о проблемах с общественным транспортом. В частности, горожане жаловались на то, что в четверг утром произошел сбой в движении автобусов по ряду направлений.

«Информации о сбое в движении общественного транспорта не поступало. Все работает в штатном режиме», - сообщили в администрации.