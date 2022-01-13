РИАМО - 13 янв. Журнал National Geographic включил подмосковную Коломну в пятерку самых недорогих направлений, где можно провести Новый год, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.
В этом месте, которое находится вблизи российской столицы, можно недорого снять гостиницу и провести активные, познавательные и гастрономические выходные.
В журнале рассказали, что гости на отдыхе в Коломне могут посетить большой кремль, по территории которого можно пройтись во время экскурсии с гидом. Также туристы могут осмотреть церкви, соборы и музеи.
А еще гости Подмосковья могут совместить путешествие в Коломну с Луховицами и Зарайском.
Также в этот топ недорогих направлений вошли Тула, Калуга, Переславль-Залесский и Тверь.
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