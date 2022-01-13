РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В 6 общеобразовательных учреждениях Люберец с 11 января до 25 февраля проводится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Региональный этап проходит в лицеях №№4 и 12, гимназиях №16 «Интерес», №№44 и 56, а также Кадетской школе. Ученики 9-11 классов сдают работы по русскому, немецкому, английскому языкам, литературе, экономике, искусству (МХК), физической культуре, технологии и праву.

Всего в горокруге в данном этапе участвуют 549 школьников.