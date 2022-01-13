РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 34 756 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 556 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 655 865 случаев инфицирования. Скончались 12 640 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 604 953 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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