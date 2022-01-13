РИАМО - 13 янв. Для обеспечения сельскохозяйственного производства в Дмитровском городском округе выставлен на торги земельный участок в деревне Шелепино. Участок имеет удобную конфигурацию и достаточный размер для размещения необходимых для производства объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельный участок имеет площадь 45 339 кв. м. Уже действующие сельхозпроизводители и фермерские хозяйства смогут использовать его для размещения машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для специализированной техники. Кроме того, там можно будет разместить амбары, водонапорные башни, трансформаторные станции и иное оборудование для ведения сельского хозяйства.

Начальный размер ежегодной платы за аренду составит 60 119 рублей. С победителем аукциона будет заключен договор на 13 лет и 2 месяца.

Отправить заявку для участия в аукционе можно до 1 марта 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 79933). Сам аукцион состоится 4 марта 2022 года.

Детальная информация об объектах, которые выставлены на торги в Подмосковье, можно на портале ЕАСУЗ.

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