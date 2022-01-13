РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. Ежедневно в пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в торговом центре «Красный кит» городского округа Мытищи, сделать прививку приходят 40 и более человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В пункте в наличии вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», для ревакцинации - «Спутник Лайт».

Перед процедурой пациент заполняет анкету, его осматривает терапевт.

Сделать прививку в пункте вакцинации в торговом центре можно без предварительной записи, прием ведется в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

В Мытищах пункты вакцинации также расположены в торговых центрах 4 DAILY, «Перловский», они работают по будням и в субботу. Пройти вакцинацию можно и в поликлиниках МГКБ, запись в кабинет вакцинации в поликлинике через «Госуслуги».

В округе 158 810 человек вакцинировано от Covid-19 с начала прививочной кампании, из которых люди старше 60 лет - 139 841.

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