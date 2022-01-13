РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Каток в парке «Наташинские пруды» Люберец оказался в списке 10 самых популярных открытых катков Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Всего в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» работают более 300 катков. В десятку самых популярных попал каток в Наташинском парке: в новогодние праздники его посетили более 11 тыс. человек.

Каток открыли 12 декабря 2021 года. Жители могут взять коньки напрокат, приобрести чай или кофе со снеками, а также переодеть обувь в теплой раздевалке. Каток работает каждый день с 10:00 до 21:30.