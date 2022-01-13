РИАМО - 13 янв. В ЦВЗ «Манеж» 15 января состоится открытие выставки «Виктор Цой. Путь героя», посвященной 60-летию легендарного музыканта, сообщила автор идеи, продюсер Агния Стерлигова.

«Идея в том, что на данный момент Виктор Цой может быть безальтернативным и косинусным, абсолютно всеми любимым героем, про которого возможно пришло время поговорить. Так как мы занимаемся проектами в области культуры, проектированием музеев и выставок, то для нас формат экспозиции стал наиболее органичным», – отметила Стерлигова на пресс-конференции, посвященной выставке.

Она добавила, что подготовка к выставке заняла около 2 лет. Ее ключевая идея – рассказать не только о музыке Цоя, но и его жизни, его стиле и окружении.

Организаторы выставки отмечают, что им удалось собрать в одном месте множество экспонатов, которые заинтересуют гостей выставки.

«Для меня в принципе, то что нам удалось собрать в одном месте вещи, принадлежащие мне, другим коллекционерам и наследникам, по-моему, это круче, чем «Мстители». Когда я увидел вместе 3 главных инструмента – гитары, для меня как для музыканта это очень важно. Я был по-хорошему поражен», — сообщил автор идеи и продюсер Александр Кармаев.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что проект выставки победил в конкурентной борьбе среди множества других и получил грант.

«Этот проект оценивался 3 экспертами из разных городов, они не знали кто как оценивает и независимо друг от друга поставили высокие оценки, таким образом проект получил почти 37 млн рублей», – сказал Карманов.

Посещение экспозиции возможно исключительно при предъявлении QR-кода, который подтверждает получение вакцины от COVID-19, наличие ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию c отрицательным результатом или то, что инфекция уже перенесена в течение последних 6 месяцев.

Выставка состоится в ЦВЗ «Манеж» по адресу: Москва, Манежная площадь, дом №1.