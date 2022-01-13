РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 37 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 423 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 556 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 655 865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 640 человек. Выздоровели и выписались 604 953 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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