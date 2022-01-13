РИАМО - 13 янв. В Подмосковье по эффективности проведения земельно-имущестенных торгов были установлены рекорды по всем показателям. Темпы роста выросли по реализации областного имущества и стимулированию конкуренции, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Сумма итоговых цен от аренды и продажи объектов на земельно-имущественных торгах превысила 5 млрд рублей. Таким образом удалось поднять стоимость начальных значений на 220%. Благодаря этому сумма итоговых цен обошла показатель 2020 года более чем вдвое.

В бюджеты городских округов поступали денежные средства от конкурентных процедур. Задатки по аренде и итоговые цены по продаже составили 1,7 млрд рублей.

Также значительно выросло количество объявляемых торгов. В 2021 году было выставлено на торги 3,1 тыс. объектов, в то время как в 2020 – 2 826.

Кроме того, подмосковный комитет по конкурентной политике в 2021 году провел 2 281 процедуру торгов. Из них 61% – это процедуры с 2 или более участниками. По сравнению с показателем 2020 года рост составил примерно 10%.

Среднее количество участников конкурентных процедур тоже выросло за год на 14% и составило 4,8 человека на лот.

Чаще всего торги проводились по аренде земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. В среднем на таких торгах принимали участие 5 человек, а максимально – 43.

Большого показателя удалось достигнуть по проведению торгов в электронном виде: в цифре к концу 2021 года прошло 70% всех проведенных торгов.

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