РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. И. о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин провел выездную проверку состояния придомовой территории ЖК «Пироговская Ривьера». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Территория обслуживается управляющей компанией ООО «Домэлком».

В ходе проверки выявлено ненадлежащее содержание детских и спортивных площадок, а также внутридворовых проездов. Руководству компании рекомендовано в кратчайшие сроки устранить нарушения.

ЖК располагается в деревне Пирогово примерно в 8 км к северу от центра Мытищ и 10 км от МКАД на реке Клязьме.