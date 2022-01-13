РИАМО - 13 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил журналистов с Днем российской печати и отметил, что миссия журналиста позволяет людям быть в центре событий, ощущать современный ритм жизни и находиться в постоянном диалоге с властью. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Особую признательность хочу выразить Вам, Вашим коллегам и ветеранам профессии за освещение тем, важных для жителей Подмосковья. Журналисты, которые уважают факты и стараются обеспечивать аудиторию достоверной информацией, вносят весомый вклад в развитие региона и страны, помогают сохранять высокий темп перемен», - отметил Воробьев в своем поздравлении.

Он поблагодарил журналистов за вовлеченность, объективность, открытость, интересную подачу материала.

«Желаю творческих успехов и вдохновения, всего самого доброго!» - добавил губернатор.

На сегодняшний день в Подмосковье работает большое количество редакции, у всех есть сайты, аккаунты в соцсетях, однако старые добрые печатные версии не канули в Лету. Среди них и настоящие долгожители. Например, в этом году солидный юбилей отмечает издание «Подольский рабочий», первый номер вышел почти 105 лет назад. Газета является лауреатом множества конкурсов, в том числе губернаторской премии «Наше Подмосковье», дважды удостоена знака отличия «Золотой фонд прессы».

Одно из старейших изданий региона - «Орехово-Зуевская правда». Первый номер под названием «Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов» был выпущен 22 июня 1917 года. Также в 2022 году исполняется 105 лет с момента первой публикации «Коломенской правды». На страницах выпусков довоенного времени, которые хранятся в архивах редакции, можно увидеть приемы современной верстки — коллажи и фотографии.

Областная газета «Подмосковье сегодня» 3 года назад также перешагнула столетний рубеж. Она несколько раз меняла название, но неизменным оставался профессионализм команды. Сейчас тираж составляет больше 80 тыс. экземпляров. Читателям без прикрас рассказывают о событиях, произошедших в регионе, о людях, которые живут в Московской области.

День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», учрежденной в 1703 году по указу Петра Первого.