РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. 63-летняя жительница Щелкова признана виновной в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, она с апреля 2020 года по июль 2021 года вырастила на своем участке 452 куста растения рода Cannabis, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в закромах у старушки лежали высушенные и измельченные части конопли общей массой 410 г.

Пенсионерка была признана виновной в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Она признала вину в полном объеме. Женщине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.