РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи, толщина льда на них 12 января варьировалась от 0 до 25 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. 12 января спасатели провели патрулирование водоемов Подмосковья. Многие места оказались опасными.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, жителям региона стоит внимательно относиться к выбору места отдыха.

«В проточных водах лед намерзает неравномерно. Так, толщина льда на реке Оке варьируется от 0 до 25 см. Таким образом, лучшим выбором для отдыха на водоеме остаются озера, пруды и водохранилища. Будьте внимательны и осторожны, выбирайте только безопасные места для отдыха», - подчеркнул Плевако.

На водоемах Балашихи толщина льда также варьируется от 0 до 25 см.