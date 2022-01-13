РИАМО - 13 янв. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты запланировали рассмотреть и принять проект закона о пожизненном заключении педофилов до 1 февраля. Об этом сообщает «МИР 24».

Он уточнил, что такое решение связано с убийством 5-летней девочки в Костроме. Ее похитили от ДК днем, изнасиловали в одном из общежитий и убили. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

«Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях – на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом», – отметил Володин.

По его словам, общество в стране поддерживает максимально жесткие меры в отношении преступников, которых ранее судили за насилие над детьми.

В Костроме арестовали педофилов, убивших 5‑летнюю девочку>>