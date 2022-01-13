РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. Реконструкцию всесезонного горнолыжного склона «Снежком» в подмосковном Красногорске проведут после жалоб посетителей на некачественное покрытие и протечки крыши, сообщается на официальном сайте комплекса.

Горнолыжный комплекс «Снежком» закрыли на реконструкцию 11 января. Она пройдет в несколько этапов.

В данный момент начался первый этап реконструкции, включающий в себя подготовку и проведение полного аудита горнолыжного склона. После завершения технических мероприятий определят зоны, которым необходим ремонт, а также посчитают общую стоимость работ.

Пока работы затронули лишь горнолыжный склон. Каток, фитнес-центр и аквазона функционируют в штатном режиме.

«С момента запуска комплекс безостановочно эксплуатировался в течение 15 лет. В результате от посетителей стали поступать жалобы. Нарекания касались некачественного покрытия склона, протекающей крыши, изношенности оборудования. Поэтому и было решено провести аудит, а позже - реконструкцию», - пояснил конкурсный управляющий всесезонным горнолыжным комплексом «Снежком» Роман Носов.

По его словам, время для проведения работ выбрано неслучайно. Каждый год именно в январе посещаемость горнолыжного комплекса снижается, так как появляются естественные возможности для катания в других местах. Основной наплыв на крытый горнолыжный склон комплекса «Снежком» зафиксирован перед началом сезона и после его завершения. Работу склона приостановили после новогодних каникул, чтобы не отказывать гостям в возможности покататься в праздничные дни.

По вопросам возврата оплаченных услуг необходимо обращаться в колл-центр комплекса по телефону: 8(495)225-22-33 с 9:00 до 21:00.