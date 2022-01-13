РИАМО - 13 янв. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в столице расконсервируют временный госпиталь, который не использовался для приема больных коронавирусом на время спада заболеваемости. Такое решение было принято после получения прогнозов о предстоящем росте числа зараженных, сообщает РБК.

«Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были продезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада», — рассказал Проценко в эфире «Радио России».

Специалисты проверяют оборудование и готовятся к росту числа заболевших. В частности, к увеличению поступления больных подготовили лекарственное обеспечение и средства индивидуальной защиты.

Если возникнет необходимость, сотрудников госпиталя направят на прием сообщений в колл-центре.

«Также есть кадровый резерв, если необходимо. Поэтому работаем, работаем и всегда помним, что в этих ситуациях у нас есть еще такая мощная подпорка в виде волонтеров», — сказал Проценко.

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