РИАМО - 13 янв. Снимки с миной, которую обнаружили в квартире жилого дома в Малом Власьевском переулке в столице, опубликовал Telegram-канал Shot.

На фотографиях виден боеприпас, который лежит у стены рядом с трубой.

Мину обнаружили на втором этаже дома, квартира с опасной находкой была сильно захламлена. На месте ЧП работает расчет кинологов, также были вызваны саперы.

Мина досталась в «наследство» мужчине от пожилой пары, которая ранее проживала в данной квартире.

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