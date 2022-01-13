РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Жители пожаловались на провисший провод на Школьной улице в микрорайоне Климовск Подольска.

Житель округа сообщил «РИАМО в Подольске», что на днях у дома №10 по улице Школьной сильно провис провод. Он может представлять опасность для пешеходов.

Как отметили в администрации округа, информацию о провисшем проводе передали в «Мосавтодор» и соответствующие ведомства для устранения.

В ЕДДС микрорайона Климовск также в курсе об инциденте.