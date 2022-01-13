РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. Жителям Щелкова напомнили, что с 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения в правила технического осмотра транспортных средств и их государственной регистрации, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В соответствии с поправками, при постановке транспортного средства на государственный учет или совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца, диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более 4 лет, включая год изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство.

В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, наличие оформленной диагностической карты также необходимо, вне зависимости от года его изготовления.

Данная диагностическая карта должна быть действующей и содержать заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем транспортным средствам, за исключением прицепов, принадлежащих физическим лицам и имеющих разрешенную максимальную массу до 3,5 т (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностической карты осуществляется с использованием Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации о действующей диагностической карте является основанием для отказа в совершении регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты в ЕАИСТО можно на официальном сайте Госавтоинспекции.