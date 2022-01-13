РИАМО - 13 янв. Новогодние праздники закончились и сейчас важно включиться в работу без отсрочек и с хорошим настроением, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Хочу всех поздравить с наступающим Старым Новым годом! Пожелать всем успеха. Но это не повод для расслабления. Праздники прошли», - сказал Брынцалов на первом в этом году заседании областного парламента.

Он отметил, что важно качественно организовать работу, всем депутатам включиться в реализацию планов Мособлдумы, взаимодействовать с коллегами в правительстве, с федеральными органами.

«Делать все, что мы делали раньше, но уже в новом году и с новыми силами и хороших настроением», - заключил Брынцалов.

В региональном парламенте в четверг проходит первое заседание весенней сессии.