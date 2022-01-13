РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Рабочие «Водоканала» устранят подтопление территории у жилого дома на Московской улице Подольска, сообщили в управляющей компании МУП «ДЕЗ».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на подтопление территории у дома №3 по улице Московской. На фотографиях видно, что вблизи дома территория залита водой.

«О данном инциденте мы знаем. Вызвали «Водоканал». В ближайшее время специалисты все устранят», - сообщили в компании.