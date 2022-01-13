РИАМО - 13 янв. С 2011 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 790 объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие городских территорий. Это значит, что параллельно с новым жильем в столице активно строятся необходимые объекты инфраструктуры, в том числе социальной. Так, с 2011 года в городе введено 790 социальных объектов», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за эти годы в городе возвели 468 зданий образовательных учреждений. Среди них 332 детских сада и 136 школ.

«Кроме того, за 11 лет было введено 111 новых объектов здравоохранения, 153 спортивных сооружения и 58 объектов культуры. Важно, что помимо обеспечения москвичей местами в социальных учреждениях, строительство этих объектов также дает городу дополнительные рабочие места», – подчеркнул Бочкарев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве ввели в эксплуатацию 85 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

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