РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. Красногорский филиал Музея Победы подвел итоги конкурса видеороликов «Московские рубежи», посвященного 80-летию битвы за Москву, сообщили в информационном центре музея.

Победителями и призерами стали авторы 11 работ в различных номинациях: «Герои Отечества», «Мемориалы и памятники», коллективная и индивидуальная работа. Лучшему проекту – видеоролику «Так начиналась Победа. Парад 7 ноября 1941 года» – присуждено Гран-при.

Всего на конкурс было подано более 50 работ. Авторами видеороликов стали более 120 школьников из Москвы и Московской области, 11 взрослых и даже 9 воспитанников детских садов.

«В тревожные суровые месяцы 41-го слишком многое связывалось в людских сердцах с Москвой. Насмерть стояли города: Дмитров, Тула, Тверь, Можайск, чтоб задержать, не пропустить врага. До наших дней остались свидетельства этих событий: блиндажи в лесах, окопы, воронки от снарядов… Увековечить память о героях и памятных местах мы предложили всем желающим в формате видеороликов», – отметили в Красногорском филиале Музея Победы.

Участники конкурса снимали ролики у памятников, в зданиях, парках и других значимых местах Московской битвы. В дополнение видеоряда авторы рассказали об истории мест и об их значении в истории битвы.

Все конкурсанты получат сертификаты. Победители и призеры будут торжественно награждены дипломами и сувенирами на музыкальном вечере, который пройдет 15 января в Красногорском филиале Музея Победы.