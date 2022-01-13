РИАМО - 13 янв. В Москве за минувшие сутки выздоровели 2 857 человек с ранее диагностированным Covid-19, всего с начала пандемии в городе победили инфекцию 1 899 550 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

В городские больницы за сутки были госпитализированы 767 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 512 пациентов.

За минувшие сутки в городе выявили 5 490 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 71 пациент.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 2 069 957 случаев Covid-19, умерли 37 670 человек с выявленным коронавирусом.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в столице среди заболевших коронавирусом у 30% выявлен новый штамм «омикрон».