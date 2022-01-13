РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Активисты молодежного центра Подольска провели интерактивные игры для учащихся школы №13, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты по работе с молодежью МЦ «Ровесник» 12 января провели веселую и познавательную игру «Зимние забавы», где каждый ребенок принял активное участие в интересных играх.

Все ребята смогли проверить не только свою физическую форму, меткость, ловкость, творческие способности, но и логику, за что получали баллы, которые давали еще большую мотивацию и поднимали настроение.