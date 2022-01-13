РИАМО - 13 янв. Инвесторы вложат более 16 млрд руб. в строительство 8 объектов образования и промышленного парка в столице, взамен правительство Москвы предоставит им льготы на переоформление земли под строительство многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК в 2020 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, которые строят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, а также торгово-развлекательные центры.

«Правительство Москвы подписало 2 соглашения о создании мест приложения труда с АО «СЗ «Зеленоградский» и ООО «СЗ «Перспективные инвестиции», входящими в группу ПИК. По городской программе девелоперы возведут в Новомосковском, Западном и Северном административных округах столицы 8 объектов образования, а также технологический промышленный парк в поселении Краснопахорское вблизи деревни Шахово. Совокупные инвестиции в эти проекты составят 16,6 млрд руб., общая площадь объектов – 194,4 тыс. кв. м», – сказал Владимир Ефимов.​

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