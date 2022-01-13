РИАМО - 13 янв. За прошедшие сутки в России умерли 740 человек c подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в стране от Covid-19 скончались 319 172 человека, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в РФ выявили 21 155 случаев заражения, 25 984 человека на территории страны вылечились от инфекции.

С начала пандемии в стране выявили 10 723 305 случаев инфицирования, болезнь удалось победить 9 784 348 пациентам.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в РФ неизбежно произойдет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Преобладающим штаммом станет «омикрон», сейчас на территории страны уже зафиксировано более 600 случаев заболевания новым штаммом.