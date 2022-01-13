РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. Домодедовские предприятия выделили дополнительную технику для уборки снега в округе в помощь коммунальщикам, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Провели совещание с руководителями коммунальных служб и подрядных организаций. Важно усилить работу по вывозу снега. К борьбе с рекордным количеством осадков подключаем бизнес. Сегодня домодедовские предприятия выделили дополнительную технику: самосвалы, погрузчики и тракторы. Благодарю наших предпринимателей за отзывчивость и очень важную помощь», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что за несколько дней выпала треть месячной нормы осадков. Максимально мобилизованы силы коммунальных и дорожных служб Домодедова. Уборка начинается с основных дорог, чтобы не останавливать движение в округа, однако замечаний по неудовлетворительной уборке обочин, тротуаров, дворов и парковочных мест остается немало, а на некоторых участках дороги сильно сужены из-за сугробов.