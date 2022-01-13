РИАМО - 13 янв. За последние сутки врачи в Подмосковье вылечили еще 842 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии этот показатель составляет 604 953, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили 1 556 новых случаев инфицирования, 39 человек скончалось с диагностированным Covid-19.

С начала пандемии в области выявили 655 865 новых случаев заражения, 12 640 человек стали жертвами инфекции.

Врачи напоминают о необходимости вакцинации от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках или выездных пунктах вакцинации.

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